F1, GP da Bélgica: Sprint Shootout adiada | AutoSport

A previsão meteorológica para este fim de semana fazia antever este tipo de cenários. Com a chuva a não dar tréguas em Spa, e com a segurança dos pilotos a ser colocada em primeiro lugar, a Sprint Shootout foi adiada, não se sabendo ainda a que horas teremos ação em pista. Mais informações assim que possível.

Current conditions at Spa. It’s very, very wet. #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/0aO8ZW3wcE