F1, GP da Bélgica, Sergio Pérez: “Espero não largar o pódio até ao final do ano” | AutoSport

Sergio Pérez voltou a terminar a corrida no pódio, terminando a fase negativa que enfrentou nas últimas corridas. Sem ser brilhante, Pérez agarrou-se ao segundo lugar, depois de ter sido despachado por Max Verstappen, com um ritmo claramente superior. Pérez precisava deste resultado e desta prestação sem percalços para ganhar confiança. O mexicano espera agora não largar mais os lugares do pódio até ao fim do ano:

“Foi uma boa corrida para a equipa. Tive um bom arranque e consegui passar o Charles [Leclerc] que era um dos objetivos do dia. A partir daí passei a fazer a minha corrida e depois, o Max estava muito rápido no segundo stint e não houve nada que pudesse fazer para contrariar isso. No final, tratou-se apenas de garantir os pontos e chegar ao fim, sem problemas. Espero não largar o pódio até ao final do ano. Foi uma fase complicada, mas creio que agora temos condições para marcar bons pontos para a equipa. Preciso mesmo das férias de verão, pois as últimas corridas têm sido tensas. Vou aproveitar e regressar forte para Zandvoort”.