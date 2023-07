F1, GP da Bélgica: Se não houver Sprint Shootout, a ordem para a corrida é a da qualificação de ontem | AutoSport

A meteorologia parece estar a melhorar e deveremos ter novidades quanto à Sprint Shootout em breve. Mas, caso a qualificação para a corrida Sprint não possa acontecer a tempo, a ordem a ser usada para a corrida de mais logo é a da qualificação de ontem. Esta qualificação deverá começar até as 12h, pois há um tempo mínimo entre a qualificação e a corrida.

AND HERE COMES THE TRACK SWEEPER! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/HpTezWRArq