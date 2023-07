F1, GP da Bélgica, o Herói Esquecido: Yuki Tsunoda | AutoSport

Yuki Tsunoda conquistou o terceiro ponto da época em mais uma boa prestação do piloto japonês. Tsunoda deu um salto qualitativo importante este ano, mostrando mais maturidade, mais regularidade, aliada a sua velocidade já habitual. Pode ser apenas o terceiro ponto de Tsunoda, mas o piloto já ficou algumas vezes à porta dos pontos, com alguns azares à mistura. O piloto da Alpha Tauri é apenas 17º, mas está claramente acima do que mostrou nas últimas épocas e com um carro mais competitivo já poderia ter dado nas vistas. Em Spa, fez mais uma boa corrida, desta vez coroada com um ponto.