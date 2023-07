F1, GP da Bélgica: Muita variedade para as estratégias | AutoSport

É daqueles fins de semana que as equipas odeiam, com poucos dados para poderem chegar à estratégia ideal. E talvez por isso haja tantas possibilidades para hoje. A chuva tem sido uma presença constante e hoje, com uma probabilidade e chuva de apenas 40%, poderemos ter pista seca para a corrida agendada para as 14h.

Pelos dados obtidos nas simulações, a estratégia de duas paragens deverá ser a mais rápida, com um arranque com pneus macios, beneficiando das temperaturas amenas, seguido de dois stints com pneus médios. Mas também podemos ver uma variação, caso os pneus macios mostrem resistência, com o terceiro stint a ser feito com pneus macios.

Há a possibilidade de vermos equipas a optar por uma paragem apenas, o que poderá levar a arrancar com médios, ou até com duros, para uma estratégia de recuperação. Tudo isto depende da meteorologia, pois se a chuva aparecer, as estratégias terão de ser revistas.

Foto: Martin Trenkler