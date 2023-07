F1, GP da Bélgica: McLaren levou banho de realidade e já está a trabalhar | AutoSport

A McLaren vinha de uma sucessão de corridas com excelentes prestações e duas presenças consecutivas no pódio. Em Spa, ficaram com o sétimo lugar, muito graças ao excelente trabalho de Lando Norris, que fez durar os pneus macios no último stint de forma soberba. A falta de velocidade de ponta foi notória e a equipa já está a trabalhar para resolver esse problema.

Segundo Andrea Stella, diretor da equipa de Woking, Spa foi um banho de realidade para a equipa, que encontrou áreas onde tem de trabalhar para manter o nível que apresentou:

“Este fim de semana disse-nos onde podíamos trabalhar. O carro melhorou em algumas áreas. Isso foi confirmado. Mas, ao mesmo tempo, este fim de semana confirmou as áreas que ainda não foram abordadas. Dá-nos a certeza de que há mais trabalho a fazer e, até certo ponto, confirma que essas áreas precisam de ser tratadas com urgência. Esta urgência, por exemplo, advém do facto de a segunda corrida após o encerramento [de verão] ser em Monza. Não se pode correr em Monza como [fizemos em Spa]. Portanto, há um trabalho urgente que precisa de ser feito na McLaren para resolver a situação.”

“Temos de admitir muito francamente que, embora esta configuração nos tenha dado uma vantagem nos dias anteriores, na corrida estava a começar a ser um problema significativo. No geral, digamos que há alguma aprendizagem que tiramos deste fim de semana. Corrigir a eficiência do carro em reta e reduzir o arrasto está na lista de tarefas. Mas foi menos do que algumas das prioridades em que trabalhámos nos meses anteriores. Estivemos muito ocupados a trabalhar noutras coisas e não tivemos tempo para trabalhar nas asas traseiras de baixo arrasto.”