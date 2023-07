F1, GP da Bélgica, Max Verstappen: “Tivemos de ser um pouco mais cautelosos” | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole para a corrida Sprint, ficando 0.011 seg. à frente de Oscar Piastri e 0.025 segundos à frente de Carlos Sainz. Margens curtas, comparadas com o que vimos ontem, mas Verstappen admitiu que foi mais cauteloso na sua abordagem:

“Foi uma sessão difícil, um pouco como ontem. Agora nesta última fase tratou-se de entender quando era o tempo certo para colocar os pneus slicks. Mantivemo-nos calmos, as diferenças não foram tão grandes como ontem, mas tivemos de ser um pouco mais cautelosos. O segundo setor foi feito de forma algo cautelosa. Mas conseguimos a pole, que foi o mais importante. A pista estava a ficar mais seca, mas as curvas oito e nove estavam ainda muito escorregadias e perdi algum tempo aí. Parece que vai chover outra vez antes da corrida sprint. Vamos tentar ter um bom arranque e ter uma visão desimpedida na frente do pelotão.”