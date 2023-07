F1, GP da Bélgica, Max Verstappen: “Sabia que tínhamos um bom carro” | AutoSport

Max Verstappen continua a arrasar a concorrência. O piloto da Red Bull voltou a ser o mais forte e venceu com uma margem confortável para o seu colega de equipa, depois de largar de sexto. Não há dúvida da supremacia do binómio Verstappen /Red Bull, com dez vitórias nas últimas dez corridas (incluindo as sprint). No final, o bi-campeão (com o tri já “encomendado”) fez o resumo de uma corrida onde o seu maior problema foi decidir se poupava pneus no último stint e o vento que se fez sentir:

“Sabia que tínhamos um bom carro, por isso tratava-se apenas de sobreviver à primeira curva. Vi que ia haver muitos confrontos, eu próprio já estive nessa posição e resolvi manter-me longe dos problemas. A partir daí, fizemos as manobras certas nos momentos certos. Estava um pouco preso no início, num comboio DRS, mas depois disso consegui colocar o meu ritmo em pista. Foi ótimo. Quando o meu engenheiro pediu para ir mais devagar, eu levantei o pé. Olhamos para os números, para a degradação e esta pista é muito dura nos pneus. Não quisemos correr riscos desnecessários e foi o que fizemos até ao fim. Ainda apanhei um susto na Raidillon, quando começou a chover e nessas voltas foi complicado, pois víamos a chuva, mas não entendíamos a quantidade e tive um momento ali, numa curva onde não queremos apanhar sustos”.

Foto: Martin Trenkler