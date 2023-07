F1, GP da Bélgica, George Russell: “. Foi uma sessão muito, muito má” | AutoSport

George Russell fez o “mea culpa” depois de mais uma sessão de qualificação onde não conseguiu igualar o registo de Lewis Hamilton e onde, inclusivamente, atrapalhou uma volta lançada do seu colega de equipa. Russel reconheceu que foi uma qualificação péssima, quer pela sua execução, quer pelo seu andamento:

“Foi uma confusão total do princípio ao fim, para ser sincero. Fiquei surpreendido por termos chegado à SQ3 porque houve muitos erros da minha parte. Um pouco de falta de comunicação no final com o Lewis e pensámos que tínhamos mais tempo do que esperávamos. Eu estava demasiado perto do carro da frente e o Lewis estava demasiado perto de mim. Foi uma sessão muito, muito má. Pensámos que não íamos conseguir fazer a volta porque o tempo estava a esgotar-se, mas havia definitivamente mais tempo no relógio do que prevíamos. O Max foi o último carro a cruzar a linha de meta, tenho a certeza que foi por pouco para ele, mas este fim de semana foi uma confusão total – não está a correr como planeado. Espero que consigamos recuperar um pouco nas corridas. A qualificação de uma só volta tem sido uma porcaria.”

Foto: Martin Trenkler