F1, GP da Bélgica, Corrida Sprint: Siga a corrida aqui | AutoSport

Volta 2 – Para o líder da classificação e regressa atrás de Piastri, que assumiu a liderança da corrida.

Volta 1 – Param Piastri, Pérez, Sainz, Hamilton, Gasly, Ricciardo, Stroll, Albon, Bottas e Nico Hülkenberg.

Lewis Hamilton perdeu posições no pelotão, depois de uma paragem muito lenta para troca de pneus intermédios.

Alguém vai trocar de pneus para os intermédios para as 11 voltas da corrida Sprint?

Safety Car vai sair no final desta volta e a partida será lançada.

Retirada mais uma volta à distância total de corrida, continuando os carros atrás do Safety Car.

Engenheiro de corrida de Max Verstappen informa-o que o plano é o pelotão completar 4 voltas atrás do SC, quando já foram retiradas 3 voltas à distância completa da corrida Sprint.

George Russell informa a equipa que o estado da pista pede pneus intermédios.

Nova volta de formação.

16h35 – Arranque do pelotão atrás do Safety Car com todos os carro com pneus de chuva.

Volta de formação atrás do Safety Car com pneus de chuva montados nos carros, informa a FIA.

Arranque marcado para as 16h35 com as equipas a trocar os pneus intermédios por pneus de chuva.

Novo adiamento do arranque da Sprint, ainda sem hora prevista. Uma comunicação da McLaren explicou a Lando Norris que a chuva deve parar às 16h20 e a partir desse momento o pelotão deve arrancar atrás do Safety Car.

Volta de formação arranca às 16h12, com possibilidade da partida ser lançada atrás do Safety Car.

Início da corrida Sprint atrasado! Chegou a confirmação da FIA que o arranque da corrida Sprint não acontecerá às 16h05 como previsto, mas ainda mais tarde.

Começaram as trocas de pneus na grelha de Spa-Francorchamps depois de recomeçar a chover antes do início da Sprint, estando prevista chuva forte para daqui a poucos minutos.

Temperaturas

Temperatura da pista: 29 ºC

Temperatura do ar: 20.6 ºC

Humidade: 66%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 100%

Dados da Pista:

Primeira corrida –1950

Comprimento da pista – 7.004km

Distância de corrida – 105.6 km

Nº de voltas – 15 voltas

Volta recorde – 1:46.286 Valtteri Bottas (2018)

Foto: Martin Trenkler