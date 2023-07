F1, GP da Bélgica: Chuva marca presença | AutoSport

O fim de semana promete ser atribulado. O GP da Bélgica deverá contar com chuva durante os três dias de prova, com a previsão a apontar o sábado como o dia com mais chuva.

Não será um fim de semana fácil em Spa, pois a pista é exigente em condições normais. À chuva, o desafio é ainda maior. Na sexta a probabilidade de chuva varia entre os 75 e os 83% na janela em que os pilotos deverão ir para a pista. Sábado, dia de sprint, a probabilidade de chuva ronda os 80% ao longo do dia e no domingo o risco baixa, mas ainda assim ronda os quase 60% à hora da corrida.