F1, GP da Bélgica, Charles Leclerc: “Tivemos um fim de semana positivo” | AutoSport

Charles Leclerc estava agradado com o fim de semana da Ferrari em Spa. Depois de algumas corridas com prestações que deixaram a desejar, a Scuderia não cometeu erros e apresentou um ritmo interessante, apesar de não deslumbrar. O suficiente para conquistar o terceiro lugar, sem grandes dificuldades. Leclerc revelou que teve de poupar combustível no final da corrida, mas que tinha ritmo suficiente para aguentar Hamilton:

“Tivemos um fim de semana positivo no que diz respeito ao ritmo. A corrida foi boa para mim, mas foi uma pena o que aconteceu com o Carlos [Sainz], pois acho que tivemos um ritmo bom. Quando olhamos para a Red Bull vemos que temos ainda muito trabalho para fazer, pois ao nível do ritmo de corrida e degradação, estão muito à frente. Tive confiança que podia manter o Lewis [Hamilton] atrás de mim. até ao momento em que me foi pedido para poupar combustível e tivemos de poupar bastante no final o que nos colocou mais dificuldades no final. Mas tínhamos ritmo para o aguentar e quando vimos que ele ia parar para tentar a melhor volta, tornou a minha vida mais fácil. “