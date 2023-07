F1, GP da Bélgica: Arranque da Corrida Sprint adiado | AutoSport

Mesmo quando as equipas se ultimavam os preparativos para o arranque da corrida Sprint, a chuva começou a cair no circuito de Spa e cai de forma torrencial em certas partes da pista. Assim, a direção de corrida resolveu adiar o arranque da mesma. A corrida deveria começar as 16: 12, hora portuguesa, mas a corrida voltou a ser adiada e ainda não há informação sobre a nova hora para o arranque. Mais informações assim que possível.

Foto: Martin Trenkler