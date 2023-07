F1, GP da Bélgica: A escolha da Pirelli para o fim de semana com corrida sprint | AutoSport

Tal como aconteceu no Grande Prémio da Bélgica de 2022, as equipas terão os compostos C2 (duro), o C3 (médio) e o C4 (macio) para utilizar no fim de semana de Spa, em que teremos mais uma corrida sprint.

Spa é a pista mais longa do calendário da Fórmula, com 7,004 quilómetros, estando previstas 44 voltas para o Grande Prémio da Bélgica. Quando o circuito foi inaugurado em 1921, tinha cerca do dobro do comprimento, com 14,9 quilómetros. O circuito também teve a maior diferença de elevação de todas as pistas do ano. O ponto mais alto é em Malmedy (cerca de 468 metros acima do nível do mar), enquanto o mais baixo é em Paul Frere (cerca de 366 metros acima do nível do mar). Trata-se de uma diferença de 102,2 metros: mais do que a altura da torre do relógio Big Ben em Londres.

Juntamente com Silverstone e Suzuka, Spa-Francorchamps é um circuito onde os pneus são sujeitos a forças consideráveis. A parte mais difícil para os pneus é a compressão em Eau Rouge, seguida da subida para Raidillon.

No ano passado, quase todas as equipas optaram por uma estratégia de duas paragens, utilizando os três compostos. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em 14º lugar na grelha após uma penalização, mas venceu a corrida com uma grande luta, começando com os pneus macios e depois completando duas passagens com os médios.

Spa-Francorchamps também é um lugar especial para Charles Leclerc, que venceu a sua primeira corrida de Fórmula 1 com a Ferrari em 2019. A equipa italiana obteve o maior número de vitórias em Spa (14) desde 1950, enquanto Michael Schumacher tem o maior número de vitórias individuais (seis).

“A novidade deste ano é o facto de Spa se tornar o terceiro local de Sprint da época, depois de Baku e Spielberg, com um Sprint Shootout no sábado de manhã seguido de uma corrida de 100 quilómetros à tarde” comentou Mario Isola na antevisão da prova. “Com apenas uma hora de treinos livres antes da qualificação na sexta-feira (que, para já, parece ser o dia com maior risco de chuva), haverá ainda menos tempo do que o habitual para preparar os carros. Em Spa, temos tendência a ver algumas das maiores diferenças em termos de configuração aerodinâmica entre as equipas: algumas preferem mais downforce para poderem forçar mais durante o segundo sector, enquanto outras preferem um carro com menos arrasto para terem velocidade extra para atacar e defender mais nas retas. Com duas corridas este ano, um dos locais mais espetaculares da época vai dar um espetáculo ainda maior.”