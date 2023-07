F1, GP da Bélgica, a Desilusão: George Russell | AutoSport

George Russell está a ter uma época bem abaixo do que se esperava e do que provavelmente desejaria. Russell voltou a não convencer na qualificação, conseguindo apenas o oitavo posto, numa série de resultados que continuam a ficar aquém do que mostrou no ano passado e do que tem feito Lewis Hamilton.

Na corrida, voltou também a não se destacar. Fez uma boa corrida, é certo, com um último stint bom, mas não conseguiu mostrar um ritmo convincente e que o fizesse subir na tabela. Não se trata de apontar apenas esta prestação, mas ela terá sido o reflexo da primeira metade da época de Russell. Não foi péssima, pois a qualidade do piloto britânico não o permite, mas também não foi brilhante como já o vimos fazer.

Foto: Martin Trenkler