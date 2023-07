F1, GP da Áustria, SQ2: George Russell eliminado com problemas hidráulicos | AutoSport

A segunda parte da qualificação começou com Verstappen a sair com pneus macios usados e a entrar pela primeira vez no segundo 05, seguido de Lando Norris e Esteban Ocon, com Fernando Alonso a instalar-se no segundo posto, pouco depois. Sainz mostrava que estava em forma e conseguia o segundo tempo, enquanto Charles Leclerc continuava com pouco ritmo. Do lado da Mercedes, o cenário era mais negro que os seus carros, com Hamilton eliminado e George Russell com problemas hidráulicos no seu monolugar, ficando de fora da qualificação.

Os tempos continuavam a cair e Esteban Ocon (macios novos) instalou-se na frente do pelotão, tirando 0.020 seg. ao tempo de Verstappen (macios usados), com Kevin Magnussen (macios novos) em terceiro. Pérez (macios novos) e Alonso (macios novos) completavam o top 5. Na zona de eliminação estavam Leclerc, Tsunoda, Gasly, de Vries e Russell. Leclerc tratou de sair da zona de eliminação e colocou-se no quarto lugar, à frente de Norris, com Magnussen a cair para sexto. Verstappen regressou ao primeiro lugar, roubando o lugar que foi de Sainz por pouco tempo.

No final da sessão ficavam de fora Alex Albon, Gasly, Tsunoda, de Vries e Russell. Verstappen, com o tempo de 1:05.371 ficou com o melhor tempo. Destaque para a Haas que conseguiu colocar dos carros na SQ3.