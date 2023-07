F1, GP da Áustria, SQ1: Lewis Hamilton eliminado | AutoSport

Depois da chuva que caiu na pista durante a noite e a manhã, os pilotos enfrentaram um traçado a secar, com a temperatura de pista a ficar-se pelos 21,7 °C e a temperatura do ar apenas nos 16,6 °C. O risco de chuva era de 40% para a Sprint Shootout, que decidia a grelha para a Corrida sprint de mais logo. O asfalto parecia seco no arranque da sessão, mas os níveis de aderência estaria longe do ideal.

Apenas os Williams e Oscar Piastri entraram com pneus intermédios, com o resto das equipas a apostarem nos pneus slicks para estas primeiras voltas. Max Verstappen entrou com pneus médios novos, tal como Kevin Magnussen. O resto das equipas apostaram em macios usados para estas primeiras voltas.

Carlos Sainz queixava-se de problemas nos travões do seu Ferrari, numa altura em que os primeiros tempos começavam a surgir, ainda muito longe das referências de ontem. Sainz regressou às boxes e a sua sessão ficava comprometida.

Max Verstappen tirou Fernando Alonso do topo da tabela, com o tempo de 1:10.201, mas a pista iria evoluir a cada volta e os últimos pilotos teriam a vantagem. Lewis Hamilton tirou mais de um segundo ao tempo de Verstappen (que acabou por ser apagado por limites de pista). Mas o neerlandês tratou de regressar ao topo da tabela, mas por pouco tempo, pois os tempos iam caindo a um ritmo vertiginoso.

A meio da sessão, Lando Norris liderava e na zona de eliminação estava, Valteri Bottas, Pierre Gasly, Zhou Gunayu, Logan Sargeatn e Carlos Sainz.

A evolução da pista era evidente a cada volta e já rodavamos no segundo 7 a três minutos do fim, com Sergio Pérez e Max Verstappen no topo da tabela. Lewis Hamilton tratou de entrar no segundo seis (a volta acabou por ser apagada por limites de pista), no momento em que Sainz regressou à pista para tentar fazer um tempo para sair da zona de eliminação. Quem não conseguia sair da zona de eliminação era Charles Leclerc. Todos os pilotos melhoravam os seus registos, mas no final foi Carlos Sainz que conseguiu o melhor tempo na sua única volta lançada, num excelente esforço do espanhol.

Eliminados na SQ1 ficaram Zhou Gunayu, Piastri, Hamilton, Bottas e Logan Sargeant.