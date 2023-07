F1, GP da Áustria: Siga a corrida sprint aqui | AutoSport

Volta 24 – Última volta e Lando Norris foi ultrapassado por Hulkenberg, pelo sétimo lugar e Esteban Ocon pelo sexto lugar. Alonso continuava a atacar Stroll. Max Verstappen venceu a corrida com Pérez e Sainz no pódio. Stroll aguentou o quarto lugar, com Alonso a fechar o top 5. Hulkenberg ficou com o sexto lugar e Ocon manteve o sétimo lugar in extremis com Russell a ficar com o último ponto. Lando Norris e Lewis Hamilton completaram o top 10.

Volta 22 – Fernando Alonso atacava o seu colega de equipa e queria o quarto lugar de Stroll. O top 3 estava estabilizado. Atrás havia lutas para todos os gostos.

Volta 21- Os pneus slicks eram agora muito mais rápidos, mas os pilotos na frente mantinham-se em pista com pneus intermédios.

Volta 19 – Charles Leclerc entrou para colocar pneus médios. Os pilotos nos pontos não queriam ir às boxes, os pilotos fora dos pontos arriscavam. Na frente, Verstappen tinha 15 segundos de vantagem para Pérez.

Volta 18 – Hulkenberg (médios) e Hamilton (macios) entraram nas boxes para colocar pneus slicks. Magnussen também calçou pneus medios, e Piastri colocou macios.

Volta 17 – Hulkenberg caiu para o quinto, com Lance Stroll a passar o alemão. Fernando Alonso era o cliente que se seguia e as hipóteses do Haas eram diminutas. Lando Norris pressionava Ocon, com a pressão de Leclerc.

Volta 16 – Um pequeno erro de Leclerc na última curva da pista abriu a porta do nono lugar a Lando Norris. George Russell entrou para as boxes para colocar pneus macios, numa altura em que o DRS foi ativado.

Volta 15 – Esteban Ocon defendia-se de Leclerc, que por sua vez se defendia de Norris, na melhor luta da tade. Verstappen já estava a 10 segundo do segundo lugar e Hulkenberg começava a ver a ameaça de Lance Stroll aumentar.

Volta 13 – Pérez passa para a segunda posição, com os pneus de Hulkenberg a começarem a ceder. Carlos Sainz estava agora interessado no terceiro lugar. Lando Norris e Chalres Leclerc continuavam a dar espetáculo. Carlos Sainz acabou por passar Hulkenberg e o alemão caiu do pódio em duas voltas.

Volta 12 – A meio da corrida, a liderança de Verstappen era cada vez maior, numa altura que a pista ia secando e os pneus intermédios iam sofrendo cada vez mais. O top 10 estava estabilizado, mas a luta entre os Mercedes e Magnussen era a mais animada da corrida, a par da luta entre Leclerc e Norris.

Volta 8 – Pérez começou a pressionar Hulkenberg e a distância é agora de menos de um segundo.

Volta 6 – Verstappen continuava a afastar-se de Hullkenberg numa altura em que os pilotos começam a gerir o ritmo para terem pneus até ao fim da corrida. Pérez não está perto o suficiente para atacar Hulkenberg. Os homens da Mercedes estavam “presos” no 12º e 13º lugar, atrás de Kevin Magnussen. A luta entre Leclerc e Norris animava a corrida nesta fase.

Volta 3 – Verstappen mantinham a liderança enquanto Hulkenberg vai segurando Pérez, com Carlos Sainz atrás de si. Lance Stroll e Fernando Alonso são quinto e sexto.

Volta 1 – Bottas foi às boxes e na largada Max Verstappen e Sergio Pérez em luta acesa nas primeiras voltas entre os dois levou a alguns toques e a Pérez perder o lugar para Nico Hulkenbergm depois de ter liderado a corrida por duas curvas. Lando Norris caiu para décimo lugar (na confusão da curva 3) e Alex Albon ganhou quatro. Hamilton ganhou 5 posições e é agora 13º.

Todos os pilotos vão começar a corrida com pneus intermédios, como seria de esperar, menos Valtteri Bottas, que vai começar com pneus médios, apesar de estar a chover.

Pista molhada para o arranque desta corrida Sprint. As primeiras voltas vão ser desafiantes, com a aderência a não ser a ideal.

A chuva voltou a aparecer em Red Bull Ring

Temperaturas

Temperatura da pista: 21,4 °C

Temperatura do ar: 16,6 °C

Humidade: 90.0%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 30%

Dados da Pista:

Primeira corrida – 1970

Comprimento da pista – 4.318km

Distância de corrida – 103,632km

Nº de voltas – 24

Volta recorde – 1:05.619 Carlos Sainz (2020)