F1, GP da Áustria, Sergio Pérez :”Havia pouca visibilidade” | AutoSport

Sergio Pérez explicou o que aconteceu nos primeiros metros da corrida Sprint de hoje. O piloto da Red Bull teve uma luta mais acesa com o seu colega de equipa, que ainda colocou duas rodas sobre a relva, o que poderia ter originado um acidente entre os dois. Max Verstappen não ficou contente, Sergio Pérez também não gostou da abordagem de Verstappen na curva seguinte, mas no final ambos falaram e o assunto ficou resolvido. Pérez admitiu que preferiu jogar pelo seguro e assegurar o segundo lugar, do que tentar alcançar Verstappen:

“Tivemos um bom arranque e uma luta com o Max que me fez perder a posição para o Nico, que esteve muito forte nas primeiras voltas. Foi muito difícil ultrapassá-lo. Acho que o Max ficou chateado pelo que aconteceu, mas na curva 1 não saí bem e tive de proteger a posição. Mal entendi que ele estava ao pé de mim eu abri espaço para ele. Falamos disso há pouco e apesar de estarmos na frente, havia pouca visibilidade. Assim que passei o Nico o plano passou por gerir o andamento para chegar ao fim. Caso contrário seria muito fácil perder o segundo lugar.”