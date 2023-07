F1, GP da Áustria: Sergio Pérez alivia a pressão | AutoSport

Chegou à Áustria pressionado e com rumores de uma possível saída da equipa, com Christian Horner a negar categoricamente essa possibilidade. Mas Pérez sabia que precisava de um bom resultado para afastar alguma da pressão. O fim de semana nem começou bem com uma qualificação completamente falhada. O sábado não foi muito melhor, mas no GP mostrou mais argumentos. Recuperou do 15º até ao pódio, numa prova bem conseguida.

Pérez não foi particularmente brilhante, mas evitou os erros de sexta (os limites de pista custaram caro) e de sábado (luta com Verstappen poderia ter azedado facilmente). Soube recompor-se e conquistou um bom terceiro lugar, importante para acalmar as chefias e afastar o cenário da substituição. Ainda tem de fazer mais e melhor. Precisa de um fim de semana limpo, algo que não conseguiu em Spielberg. Mas é um primeiro passo positivo rumo à recuperação. Desde Miami que Pérez não ia ao pódio.