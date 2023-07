F1, GP da Áustria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Num fim de semana bem preenchido, com a corrida Sprint a trazer boa dose de animação, GP acabou por ser interessante… do segundo lugar para baixo. Max Verstappen não facilitou e tratou de conquistar a sétima vitória do ano. Mais uma performance imaculada do piloto da Red Bull.

Mas houve mais motivos de interesse, com a Ferrari a mostrar algo mais, a McLaren a conseguir um excelente resultado, pela mão de Lando Norris, a Mercedes aquém das expetativas, a Alpine com altos e baixos, tal como a Haas, com a Williams a mostrar mais andamento, apesar de não ter pontuado e a Alpha Tauri ainda em dificuldades.

Lando Norris foi o piloto mais votado pelos leitores do AutoSport, com 32.2% dos votos, seguido de Max Vertappen (24.8%) e a dupla Sergio Pérez / Carlos Sainz (ambos com 14.6% dos votos). Charles Leclerc completou o top 5 com 9.5% dos votos.

VOX POP

Leandro.marques

Max dominou todo o fim de semana. Volta mais rápida, vencedor do GP e pole position. Aliado a isso ainda conseguiu fazer a pole e ganhar a corrida de promoção da modalidade que ocorreu no sábado. Seria o lógico vencedor.

No entanto Checo e Lando fizeram uma corrida de domingo simplesmente fantástica e tenho dúvidas de qual deles escolher. Como já adivinho penalizacoes tardias (que para mim não deveriam existir dada a natureza da pista e da quantidade de situações que ocorreram) irei optar por Lando porque penso que será prejudicado na classificação aquilo que fez em pista, onde as coisas deveriam valer.

Voto de louvor para Sainz que também esteve bem mas o seu comportamento no rádio (principalmente a sua reação na primeira paragem) foi lamentável. Hoje o espírito de russel encarnou em Sainz e no outro piloto da mercedes. Boa corrida também de Albon (a aliar um bom fim de semana prejudicado apenas na corrida de exibição de sábado devido a ter sido uma mini corrida de condições mistas onde ele acabou por ser um dos prejudicados).

Scb

Gostei do Sainz. Estava mais rápido que o Leclerc, é prejudicado pela chamada à box perdendo várias posições, recupera, tem aquela luta magnífica com Perez num carro muito superior.

Cágado1

Leclerc – o único que nunca ‘mijou fora do penico’, naquilo que perce ter sido a coisa mais importante neste GP: os Limites de pista.

Brincadeira aparte (que tb foi importante), gostei mesmo de o ver 6ª e hoje, a guiar no seu melhor, com muita calma e certeza, para conseguir a melhor classificação de há uns tempos a esta parte.

Tb acho que o Norris foi excelente. E o Sainz esteve espectacular a defender-se do Pérez (anotem esta, que não é frequente eu elogiar o Sainz).