F1, GP da Áustria, Q2: Sergio Pérez e George Russell eliminados | AutoSport

Foi uma sessão marcada pelas voltas apagadas que foram promovendo cabalhotas na classificação.

Os carros não se fizeram esperar em pista na Q2 com a Red Bull a entrar em primeiro para a pista. Mas foi Lando Norris que se instalou no topo da tabela de tempos, perto de entrar no segundo 04, seguido de Nico Hulkenberg e Fernando Alonso. Gasly passou para o segundo lugar. Os Red Bull começaram esta sessão com pneus macios usados. Mas a questão dos limites de pista começava a irritar Max Verstappen com algumas voltas já apagadas na Q1 e na Q2 para o piloto neerlandês. O #1 da Red Bull foi o primeiro a entrar no segundo 04, com Sainz a ficar muito próximo de Verstappen.

A meio da sessão, tínhamos Hamilton, Piastri, Leclerc, Bottas e Russell na zona de eliminação. Leclerc tratou de subir ao quinto posto, com Hamilton também a sair da zona de eliminação. Fernando Alonso viu a sua volta ser apagada, tal como Pérez, que caiu para o 15º posto, com Russell a ver o seu tempo apagado, caindo para 14º.. A questão dos limites de pista começava a pesar.

Pérez conseguiu subir ao segundo posto, enquanto Russell não conseguiu sair da zona de eliminação, mas a volta de Pérez foi apagada novamente ficando assim eliminado na Q2 pela quarta vez consecutiva.

George Russell, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Oscar Piastri e Sergio Pérez ficavam assim de fora da Q3. Verstappen foi o mais rápido (1:04,951) seguido de Sainz, Norris, Gasly e Leclerc.