F1, GP da Áustria: Possíveis estratégias para a corrida | AutoSport

Os fins de semana de corrida Sprint são sempre muito exigentes da parte da estratégia. Com pouco tempo para testar (apenas um Treino livre) há pouca informação para os engenheiros tomarem decisões. Neste fim de semana o caso complica-se com a qualificação e a Sprint a ser feitas em condições mistas, muito diferentes da pista seca que as equipas vão encontrar logo no arranque da corrida.

Mas os dados da Pirelli apontam para três possíveis estratégias. As duas mais apetecíveis deverão ter duas paragens. Começar com os médios será imperativo, especialmente para os homens da frente, por isso poderemos ter dois stints com médios e um com duos, ou o contrário. Com dois stints com médios, os pilotos terão de gerir um pouco mais o ritmo, enquanto com os duros, os níveis de agressividade poderão ser maiores. Tentar uma paragem apenas é mais arriscado, mas pode permitir a pilotos do fundo da tabela recuperarem posições.

Quanto à meteorologia, parece mais clemente neste domingo, com 20% de probabilidade de chuva. Se ela aparecer, pode baralhar as contas. Quanto a Safety Cars, tivemos a sua entrada em 50% das corridas de 2015 a 2022, pelo que poderemos ter mais um elemento a baralhar os planos.