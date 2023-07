F1, GP da Áustria: Poderemos mudanças nos resultados finais | AutoSport

A Aston Martin colocou um protesto afirmando que não foram sancionados todos os pilotos que excederam os limites de pista no GP da Áustria. Os limites de pista foram tema de conversa central durante a corrida com mais de 100 voltas a serem apagadas.

Segundo um porta-voz da FIA, citado pelo Motorsport.com, “durante o Grande Prémio, o Race Control foi encarregado de analisar mais de 1200 casos em que um carro foi assinalado como podendo sair da pista.”

Agora, depois de rever algumas provas, os comissários desportivos admitiram que houve saídas de pista que não foram sancionadas:

“O protesto foi apresentado contra a exatidão da Classificação Provisória. Os Comissários Desportivos começaram por verificar se o protesto era admissível. Os Comissários Desportivos determinaram que, uma vez que foi apresentado atempadamente e cumpriu os requisitos do Capítulo 13 do Código Desportivo Internacional da FIA, era um protesto admissível.

Uma análise da lista de tempos de volta eliminados fornecida aos Comissários Desportivos pelo Race Control revelou que um número de infrações aos limites da pista não tinha sido previamente referido aos Comissários Desportivos para potencial penalização. Foi determinado que algumas destas infrações justificavam uma penalização que não tinha sido previamente aplicada quando a Classificação Provisória foi publicada. Provisória. Estas penalizações serão refletidas na Classificação Final”.

Segundo o motorsport.com, as equipas “ficaram frustradas com o atraso no controlo dos limites da pista durante a corrida, o que pode ter contribuído para que não pudessem avisar os pilotos, quando lhes era mostrada uma bandeira preta e branca”. Alguns pilotos terão exagerado nos limites, quando já estavam “à bica” para receber uma penalização.

A FIA já tinha pedido aos promotores do Circuito para instalarem caixas de gravilha nas curvas 10 e 11 (as mais problemáticas), mas, por receber corridas de MotoGP, o Red Bull Ring tem evitado essa mudança.

Poderemos mudanças na classificação final, mas dificilmente veremos mudança no vencedor, pois Max Verstappen e Charles Leclerc foram dos pilotos que menos exageraram nos limites de pista. Mas o meio da tabela poderá ter muitas alterações.