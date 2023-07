F1, GP da Áustria: O susto de Nico Hulkenberg e do mecânico da Haas | AutoSport

A Haas teve motivos para festejar com dois carros na SQ3 e com Nico Hulkenberg a conseguir um excelente quarto lugar. Mas o alemão não escapou a um susto durante a qualificação.

Um mecânico da Haas distraiu-se e deixou o pneu que tinha sido trocado no caminho do alemão que viu o seu carro levantar de forma brusca. Não houve qualquer ferimento quer do piloto, quer do mecânico, mas do susto ninguém se livra.