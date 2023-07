F1, GP da Áustria, o Herói Esquecido: Nico Hulkenberg | AutoSport

O regresso de Nico Hulkenberg à F1 está a ser positivo e apesar do afastamento do alemão durante duas épocas, o ritmo e a qualidade mantêm-se. Na Áustria, Hulkenberg largou de oitavo no GP, de quarto na corrida Sprint, onde conquistou três pontos com o sexto posto. Só não conseguiu lutar por algo mais na corrida de domingo porque o seu Haas resolveu dar problemas, terminando prematuramente com a participação do alemão. Mas Hulkenberg esteve muito bem durante o fim de semana, melhor do que Kevin Magnussen e conquistou pontos importantes para a equipa.