F1, GP da Áustria, o Destaque: Max Verstappen | AutoSport

Vários pilotos se destacaram no GP da Áustria, mas é impossível não falar de Max Verstappen. O piloto da Red Bull esteve mais uma vez perfeito, vencendo tudo o que havia para vencer em Spielberg. Conseguiu duas poles (para o GP e para a corrida Sprint) e venceu as duas provas do fim de semana. Imperial. Os adjetivos começam a escassear para qualificar o que Verstappen tem feito ao longo deste ano. Verstappen faz parecer tudo simples. Parece que é só entrar no carro e seguir. Sergio Pérez, do outro lado da garagem tem mostrado que não é bem assim e o mérito de Verstappen não se pode esquecer, face à valia do RB19, uma máquina impressionante. Verstappen foi o melhor, tem sido o melhor e certamente que irá levar o título de 2023. É apenas uma questão de tempo.