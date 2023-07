F1, GP da Áustria: Nyck de Vries pode sair a meio da época | AutoSport

A primeira época de Nyck de Vries na F1 não está a correr bem. O piloto neerlandês, que espantou na sua estreia em Monza pela Williams, tem demorado muito a mostrar tudo o que se esperava dele nesta primeira época a tempo inteiro na F1. E o seu lugar está em risco.

Helmut Marko reconheceu que de Vries não foi um nome consensual e que Christian Horner não terá sido muito a favor da contratação. Para piorar as coisas, o neerlandês tem ficado muito atrás de Yuli Tsunoda, que este ano deu um salto competitivo muito interessante, quando se esperava que seria o mais experiente de Vries a assumir a batuta da equipa. O problema de de Vries foram as elevadas expetativas, ele que é campeão do mundo de Fórmula E, F2 além de ter tido sucesso na Fórmula Renault 2.0.

Agora, os rumores da sua potencial saída intensificam-se. Há quem diga que se não melhorar nas próximas corridas, poderá ficar de fora já na pausa de verão. E não faltam candidatos para o seu lugar. Daniel Ricciardo vem sendo apontando como opção, mas vai contra a filosofia da equipa, que tem Liam Lawson à espera de uma oportunidade. Lawson é um jovem com muito potencial, que agrada à estrutura da Red Bull. Talvez seja ele a próxima aposta. Mas se Lawson não convencer, Ricciardo poderá tornar-se numa opção viável.

“É claro que a filosofia da equipa é formar jovens pilotos”, disse Franz Tost. “Mas se os jovens pilotos não estão lá neste momento e ainda estão a caminho, então talvez tenhamos de encontrar outra solução. Mas isso não foi discutido até agora. Primeiro temos de ver quem está disponível e suficientemente maduro e treinado e pronto para um carro de Fórmula 1.”

Do lado de de Vries, o tempo começa a escassear para mostrar o que realmente vale.