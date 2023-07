F1, GP da Áustria: Notas AutoSport | AutoSport

Depois do fim de semana na Áustria, que sorriu à Red Bull e a Max Verstappen em particular, é tempo de dar as notas aos pilotos.

Max Verstappen – Nota 10

Perfeito. Não há muito mais a dizer. Venceu tudo, foi sempre o mais rápido e raramente foi incomodado.

Charles Leclerc – Nota 8

Fim de semana positivo apesar da prestação fraca no sábado. Conseguiu uma excelente volta de qualificação na sexta e no GP, apesar de um arranque algo titubeante, manteve o segundo lugar e regressou aos pódios

Sergio Pérez – Nota 8

A prestação na corrida de domingo pesa muito nesta nota. Pérez fez a recuperação que se exigia, mais ainda numa fase em que está pressionado. Mas a sexta foi um mau dia, que podia ter deitado tudo a perder. E mesmo na Sprint arriscou e podia ter-se dado mal com isso.

Lando Norris- Nota 9

Grande fim de semana do jovem britânico. Um grande talento à espera de um carro bom o suficiente para lutar por vitórias. Maduro, inteligente e agressivo quando necessário, Norris parece o piloto completo. Só falta o carro.

Fernando Alonso – Nota 7

Discreto neste fim de semana. Não foi o Alonso que nos habituamos a ver ao longo de 2023 e pareceu sempre longe do pódio. Marcou pontos importantes.

Carlos Sainz – Nota 8

Podia ter conquistado mais este fim de semana. Teve ritmo para isso, mas a sorte não esteve do seu lado. Mas Sainz está agora melhor e isso nota-se.

George Russell – Nota 7

Fim de semana cinzento para Russell. Mostrou dificuldades nas qualificações, compensando com boas recuperações nas corridas. Mas não é o mesmo Russell que vimos em 2022.

Lewis Hamilton – Nota 7

À semelhança de Russell, um fim de semana de altos e baixos, mas sempre um furo atrás da concorrência. Hamilton não teve argumentos para contrariar o ritmo menos positivo do carro na Áustria. Continua melhor que o colega de equipa.

Lance Stroll – Nota 7

Conseguiu ficar à frente de Alonso na corrida Sprint. De resto, manteve o nível: sem comprometer, mas sem deslumbrar.

Pierre Gasly – Nota 6

Prestação positiva na qualificação e na corrida, menos um pouco no sábado da Sprint. Não mostrou ainda a forma que já evidenciou na Alpha Tauri, mas continua a garantir pontos importantes

Alex Albon – Nota 7

Zhou Gunayu – Nota 6

Esteban Ocon – Nota 5

Valtteri Bottas – Nota 5

Oscar Piastri – Nota 5

Nyck de Vries – Nota 4

Kevin Magnussen – Nota 4

Yuki Tsunoda – Nota 4

Nico Hulkenberg – Nota 8