F1, GP da Áustria: Mercedes com fim de semana cinzento | AutoSport

A passagem pela Áustria não correu da melhor forma à Mercedes. O melhor que a Mercedes conseguiu foi um sétimo lugar de Hamilton depois de uma corrida em que o piloto britânico evidenciou dificuldades em manter respeitar os limites do traçado. A penalização aplicada e o lamento do piloto, que admitiu que não conseguia manter o carro na pista, na zona das últimas curvas eram sinais claros que não foi uma tarde divertida para o piloto Mercedes.

Menos ainda para George Russell que voltou a estar discreto este fim de semana. Na corrida Sprint ainda conseguiu uma boa recuperação, e na corrida principal também ganhou alguns lugares face à posição de arranque, mas este não é o mesmo Russell do ano passado. O jovem britânico já admitiu que tem sentido mais dificuldades na qualificação (quer era até o seu ponto forte) e há muito trabalho a fazer, quer do seu lado, quer do lado de Hamilton. Um fim de semana negativo para a Mercedes, apesar dos pontos conquistados. Hamilton vinha de uma boa série, por isso, terá sido apenas um acidente de percurso, com um grande pacote de atualizações previsto para a próxima semana. Mas para Russell, os fins de semana menos conseguidos começam a acumular-se e há uma tendência que tem de ser contrariada por parte do piloto.