F1, GP da Áustria: McLaren foi a equipa que mais atualizações implementou | AutoSport

Estamos na altura do ano em que as equipas apresentam grandes pacotes de atualizações para poderem aprimorar os seus monolugares e desbloquear um pouco mais de performance. Neste fim de semana em Red Bull Ring, várias equipas trouxeram novas peças, com a McLaren a destacar-se.

O MCL60 apresentou entradas de ar laterais revistas, novos sidpods (ao estilo da Aston Martin), um novo fundo e um novo capot-motor e grelhas de arrefecimento modificadas. Em sintonia com as suas significativas alterações aerodinâmicas e para ajudar a condicionar o fluxo, a McLaren também atualizou a carenagem Halo do seu MCL60.

Na Ferrari, vimos uma nova asa dianteira além de alterações no fundo do monolugar vermelho, com o Sidepod a também ter sofrido alguns retoques.

A Williams, que implementou o seu novo pacote de atualizações no Canadá, já actualizou partes do seu fundo,além dos ductos de travões dianteiros do seu carro.

Equipas como a Haas (novo sensor pitot para ajudar a equipa a compreender melhor os actuais problemas de degradação dos pneus em corrida), a ALpha Tauri (asa traseira nova) e a Red Bull (superfícies revistas na zona da suspensão traseira) trouxeram alterações menores para este fim de semana.