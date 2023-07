F1, GP da Áustria: Max Verstappen volta a dominar, Leclerc em segundo lugar | AutoSport

Mais uma corrida em que o domínio da Red Bull foi claro. Max Verstappen conseguiu mais uma vitória tranquila, num passeio que não foi incomodado pela Ferrari. Apesar de ter perdido temporariamente a liderança para Charles Leclerc, Verstappen regressou ao primeiro lugar e de lá nunca mais saiu. Também Charles Leclerc, que nem começou muito bem a corrida, acabou por beneficiar de um Virtual Safety Car para consolidar o segundo lugar. Em terceiro lugar Sergio Pérez, que largou do 15º, acabou no terceiro posto, depois de uma grande luta com Carlos Sainz. A Red Bull foi novamente imbatível com a Ferrari a mostrar que o ritmo aumento com esta atualização.

A história da corrida acaba por se contar de forma simples, como tem sido hábito ao longo desta época. Max Vertappen largava da pole, com pressão de Charles Leclerc, mas o ritmo da Red Bull parecia ser imbatível. Teria a Ferrari argumentos para contrariar a Red Bull? Logo nas primeiras voltas entendemos que não. Verstappen largou bem e apenas sentiu a pressão dos dois Ferrari nas primeiras curvas. Depressa começou a cavar o fosso para a concorrência. A novidade foi o #1 perder a liderança da corrida, algo que não acontecia há três corridas. Depois do primeiro Safety Car, para recolher os destroços do toque que vitimou Tsunoda, que Verstappen geriu brilhantemente no recomeço da corrida, tivemos um Virtual Safety Car – VSC – (recolha do carro de Nico Hulkenberg por falha no motor) que abriu uma janela de paragem nas boxes que não pôde ser aproveitada de imediato pela Ferrari e pela Red Bull. Isso obrigou Verstappen a parar depois, perdendo o primeiro posto para Leclerc, mas em ritmo puro, Max estava imbatível e em poucas voltas recuperou os seis segundos de diferença que tinha para Leclerc. Voltou para o primeiro lugar, afastou-se da concorrência e ainda teve tempo para trocar de pneus nas últimas voltas para assinar a volta mais rápida. Barba unhas e cabelo para o piloto neerlandês, em mais uma demonstração de superioridade tremenda.

Para a Ferrari acabou por ser uma boa corrida. Leclerc começou a prova com um ritmo algo lento, e Carlos Sainz estava claramente mais rápido. O espanhol pediu a troca, mas a equipa não deu luz verde. O momento da corrida para a Ferrari foi o VSC. A Ferrari trouxe os dois carros para troca de pneus, mas apenas um lucrou. Leclerc regressou a pista em segundo lugar, enquanto Sainz regressou em sexto. O espanhol teve de lutar até voltar ao terceiro, mas já não mais se aproximou de Leclerc. O monegasco voltou a liderar uma corrida, mas não tinha carro para segurar Verstappen. Depois de regressar ao segundo lugar manteve a posição amealhando pontos importantes para a equipa, que viu que as atualizações funcionaram.

A fechar o top5 um dos destaques do dia. Lando Norris fez uma corrida brilhante, mostrando que as atualizações da McLaren funcionaram. O quinto lugar foi conquistado com todo o mérito, depois de excelentes lutas em pista, especialmente com Sainz, mas também com Lewis Hamilton. Oscar Piastri teve uma corrida mais discreta, não saindo dos últimos lugares, mas Norris voltou a devolver os sorrisos à equipa de Woking.

Fernando Alonso foi sexto, numa corrida discreta, à frente da dupla da Mercedes. Lewis Hamilton teve problemas com o seu carro e com os limites de pista e acabou por fazer uma prova medíocre, enquanto George Russell conseguiu recuperar do 11º para o oitavo, também sem grande brilhantismo. A fechar o top 10, tivemos Lance Stroll, que esteve envolvido em algumas lutas no meio do pelotão.