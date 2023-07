F1, GP da Áustria: Max Verstappen vence corrida sprint animada | AutoSport

Foi mais uma corrida sprint animada, com muitas lutas e muita incerteza motivada pelas condições da pista. Mas a incerteza sobre o vencedor depressa se dissipou. Max Verstappen venceu a corrida confortavelmente, depois de uma luta acesa com Sergio Pérez na primeira volta. Verstappen ainda colocou duas rodas na relva e depois falhou a travagem na curva 3, o que atrapalhou Pérez. Esta luta, quase azedou e animou a primeira volta, mas depois Verstappen foi cavando o fosso, mantendo-se na liderança até ao fim da corrida.

Sergio Pérez foi segundo, mas teve de passar um afoito Nico Hulkenberg que andou pela segunda posição até perto do meio da corrida. Não aguentou a pressão de Pérez, nem de Carlos Sainz, que fez uma corrida discreta mais eficiente, conquistando o pódio da corrida sprint.

Lance Stroll terminou a corrida em quarto lugar, mas ainda teve de suar para manter a posição. Depois de uma excelente largada, ficou à frente do seu colega de equipa que manteve uma toada de gestão até as voltas finais. Aí, Alonso tratou de atacar Stroll, mas sem exageros. O jovem canadiano manteve o lugar, mas o espanhol queria o ponto extra.

Nico Hulkenberg foi um dos destaques da corrida, largou de quarto, aproveitou a confusão na curva 3 (em que o duelo Verstappen vs Pérez atrasou Norris) e saltou para o segundo lugar, onde se manteve por algum tempo. Não teve argumentos para aguentar a concorrência, mas a equipa jogou bem nas boxe e chamou o alemão na altura certa para colocar pneus slicks. Acabou no sexto lugar, pontos importantes para a equipa.

Esteban Ocon terminou na sétima posição, ficando 0.009 segundos à frente de George Russell, que ficou com o último ponto da corrida. Russell largou de 15º, mas apostou no momento certo nos pneus macios e galgou posições até ao fim. Ocon, que se defendeu de Leclerc e Norris, não facilitou e manteve o sétimo posto.

Lewis Hamilton teve uma corrida algo discreta e Norris pagou pelo erro de Verstappen. Apanhado no sítio errado no momento errado. Ficou bloqueado na curva 3 por Verstappen e Pérez e a concorrência passou por ele, caindo para 10º, numa corrida que podia ter dado pontos importantes. Valeram as boas lutas com Leclerc. Hamilton foi décimo e Norris 9º (não trocou de pneus e ficou sem argumentos para defender-se de Norris e Hulkenberg).

Leclerc tentou lutar por melhores posições, mas não teve nem ritmo, nem engenho para passar Ocon e com a troca de pneus acabou por perder terreno, sem recuperar. Alex Albon andou nos pontos, mas com a troca de pneus para macios, caiu para 13º e nunca mais recuperou. Último destaque para Bottas, que foi o único a começar com pneus slicks, mas que depressa se arrependeu e trocou para intermédios, que aguentou até ao fim. Terminou em último.

Filme da corrida aqui