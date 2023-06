F1, GP da Áustria: Max Verstappen termina TL1 com o melhor tempo | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido no Treino Livre 1 do GP da Áustria, em fim de semana de corrida Sprint. As equipas tiveram de condensar o trabalho de afinação dos carros nesta sessão, pois às 16 teremos a qualificação para o Grande Prémio.

Verstappen deu um sinal claro da força da Red Bull neste treino. Os Red Bull instalaram-se no topo da tabela nos primeiros minutos do treino, com Verstappen e Sergio Pérez a usarem os pneus duros para fazer as primeiras voltas. Lewis Hamilton aproximou-se da dupla da Red Bull, também com duros, com os Ferrari a optarem também pelos pneus marcados a branco, mas mais longe dos primeiros lugares. A maioria do resto das equipas usou os médios nesta fase inicial.

Fernando Alonso tratou de destronar Verstappen, com o tempo de 1:06,659, feito com pneus médios, mas Verstappen tirou 0,058 segundos ao tempo do espanhol, ainda com os pneus duros. Chegamos ao meio da sessão e era Hamilton que liderava, com o registo de 1:06.416, feito com os pneus duros, um tempo que se manteve como referência até perto do fim da sessão, altura em que Verstappen regressou ao topo (pneus médios), seguido de perto por Charles Leclerc (pneus macios). Carlos Sainz foi o primeiro a entrar no segundo 05 (com pneus macios), mas Verstappen, ainda com pneus médios tratou de tirar mais de 2 décimos ao registo do espanhol já no fim da sessão.

Verstappen terminou o treino como melhor tempo, seguido dos dois Ferrari (tempos feitos com pneus macios), Lewis Hamilton (macios) e Sérgio Pérez, que ficou a meio segundo do seu colega de equipa. Lance Stroll (macios), Kevin Magnussen (macios), Fernando Alonso (médios), George Russell (macios) e Zhou Gunayu (macios) completaram o top 10.

Horário

Sexta-Feira, 30 Junho

Treino livre 1 12:30 – 13:30

Qualificação 16:00 – 17:00



Sábado, 1 Julho

Sprinto Shootout 11:00 – 11:44

Sprint 15:30 – 16:30



Domingo, 2 Julho

Corrida 14:00