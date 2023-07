F1, GP da Áustria, Max Verstappen: “O arranque não foi o ideal” | AutoSport

Max Verstappen ainda apanhou um susto no arranque da corrida Sprint. O piloto da Red Bull viu-se envolvido numa luta mais renhida com Sergio Pérez e ainda reclamou no radio, questionado a equipa depois de ter passado com as rodas na relva. Mas depois de ter falado com Pérez no final da corrida, Verstappen não quis dar importância ao sucedido:

“Foi um momento um pouco complicado na Curva 1 e quando somos forçados a entrar na relva, perdemos muita aderência. Mas conseguimos manter o carro sob controlo e, a partir daí, limitámo-nos a fazer a nossa corrida. O arranque não foi o ideal, com um pouco de rotação das rodas, mas depois da primeira volta, quando assumi a liderança, foi bom. Geri os pneus sabendo que já não ia chover – 24 voltas com intermédios é muito. Eles estavam a aguentar-se. Nas últimas cinco voltas, os Slicks estavam um pouco mais rápidos, mas para nós, tão longe na liderança, não fazia sentido irmos às boxes.”