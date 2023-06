F1, GP da Áustria, Max Verstappen: ” Foi muito difícil por causa dos limites de pista” | AutoSport

Os limites de pista voltaram a ser criticados pelos pilotos, que não gostaram (mais uma vez) da abordagem rigorosa da direção de corrida. Muitas voltas foram anuladas por poucos centímetros o que irritou alguns dos visados. Max Verstappen foi um deles e mostrou o seu desagrado:

“Hoje foi muito difícil por causa dos limites de pista. Não fazemos isso de propósito e com estas velocidades é difícil avaliar onde estão as linhas e hoje muitas pessoas foram prejudicadas por isso, eu incluído. Passou a ser uma questão de sobrevivência e não da melhor volta. Mesmo na Q3, em que tivemos de fazer uma volta pelo seguro. Todos os anos é complicado aqui. Os carros são grandes, pesados e tentar medir as distâncias com uma linha tão estreita, a estas velocidades é muito difícil. Não é tão divertido assim, mas conseguimos uma boa volta e fiquei contente com o resultado. Mas temos um fim de semana muito longo pela frente. Sabemos que este fim de semana é diferente, mas o carro está rápido e isso é o mais importante.”