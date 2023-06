F1, GP da Áustria: Max Verstappen fez a pole, Leclerc ficou a 0.048 seg. | AutoSport

Max Verstappen conseguiu a quarta pole consecutiva na Áustria. O piloto da Red Bull teve uma sessão de qualificação tranquila em que o seu favoritismo não foi questionado. Mas Charles Leclerc tinha guardado para a última volta algo especial, que quase estragava a festa à Red Bull. Leclerc ficou com o segundo posto, a 0.048 seg. da pole. Calros Sainz ficou com o terceiro lugar numa qualificação positiva para a Ferrari, tal como foi para a McLaren, que viu Lando Norris ficar em quarto. Lewis Hamilton completou o top 5.

Q1

Com algumas nuvens a cobrir o céu, os pilotos foram para a pista para a sessão de qualificação para o GP da Áustria. A temperatura da pista era de 43,5 °C e a temperatura do ar era de 27,8 °C, com 36% de humidade e com o vento a subir de intensidade.

Depois do primeiro e único treino do fim de semana, os pilotos tinham agora como missão conquistar o melhor lugar possível na qualificação dividida em três partes, numa pista rápida e pequena, o que antecipava problemas no tráfego para encontrar a melhor posição possível.

Max Verstappen foi o homem mais rápido no TL1 deixando os Ferrari a 0,2 seg. e era o grande favoritos para esta qualificação. Quem conseguiria fazer frente ao neerlandês? Essa era a grande dúvida.

A sessão começou com os Haas e os Alpha Tauri a irem para a pista assim que a luz verde surgiu no final da via das boxes. Mas a maioria dos carros saiu para a pista sem grandes demoras. Os Ferrari entraram com os pneus com pneus usados, tal como George Russell e Lewis Hamilton.

Nico Hulkenberg viu a sua volta ser apagada por excesso dos limites de pista. Verstappen tratou de colocar o tempo de 1:05,190, deixando Oscar Piastri a 0,7 segundos, seguido de Pérez. Lando Norris e Carlos Sainz viram as suas voltas serem apagadas, algo que ameaçava ser um tema de conversa para esta qualificação. Valtteri Bottas fez um pião na saída da curva 1, ficando parado na beira da pista, o que motivou bandeiras vermelhas e a interrupção da qualificação. Bottas conseguiu regressar às boxes depois de muito tempo parado a tentar encontrar formas de ligar o seu monolugar.

A qualificação recomeçou pouco depois, com ainda 11 minutos para o fim da sessão. Max Verstappen viu a sua volta ser apagada e Piastri era o líder da classificação nesta fase. Carlos Sainz passou para a frente das operações, seguido de Lando Norris e Fernando Alonso. Verstappen voltou ao topo da tabela, desta vez sem o tempo ser apagado. Charles Leclerc já era terceiro, seguido de Norris, Alonso, Hamilton, Piastri, Pérez. Valtteri Bottas e Zhou Gunayu fechavam o top 10.

Na zona de eliminação, com seis minutos para o fim da sessão, tínhamos Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Logan Sargeant e NIco Hulkenberg.

Sergio Pérez passou para o segundo lugar, a 0,061 seg do seu colega de equipa, seguido de perto por Norris. Sainz e Leclerc completava o top 5.

A sessão chegou ao fim e Yuki Tsunoda, Zhou Gunayu, Logan Sargeant, Kevin Magnussen e Nyck de Vries ficavam de fora da Q2. Na frente, Verstappen ficou com o melhor tempo, seguido de Pérez, Sainz, Gasly e Leclerc num top5 que ficou definido nos segundos finais. Alonso era apenas sétimo, à frente de Hamilton, com Albon em nono e Piastri em décimo.

Q2

Os carros não se fizeram esperar em pista na Q2 com a Red Bull a entrar em primeiro para a pista. Mas foi Lando Norris que se instalou no topo da tabela de tempos, perto de entrar no segundo 04, seguido de Nico Hulkenberg e Fernando Alonso. Gasly passou para o segundo lugar. Os Red Bull começaram esta sessão com pneus macios usados. Mas a questão dos limites de pista começava a irritar Max Verstappen com algumas voltas já apagadas na Q1 e na Q2 para o piloto neerlandês. O #1 da Red Bull foi o primeiro a entrar no segundo 04, com Sainz a ficar muito próximo de Verstappen.

A meio da sessão, tínhamos Hamilton, Piastri, Leclerc, Bottas e Russell na zona de eliminação. Leclerc tratou de subir ao quinto posto, com Hamilton também a sair da zona de eliminação. Fernando Alonso viu a sua volta ser apagada, tal como Pérez, que caiu para o 15º posto, com Russell a ver o seu tempo apagado, caindo para 14º.. A questão dos limites de pista começava a pesar.

Pérez conseguiu subir ao segundo posto, enquanto Russell não conseguiu sair da zona de eliminação, mas a volta de Pérez foi apagada novamente ficando assim eliminado na Q2 pela quarta vez consecutiva.

George Russell, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Oscar Piastri e Sergio Pérez ficavam assim de fora da Q3. Verstappen foi o mais rápido (1:04,951) seguido de Sainz, Norris, Gasly e Leclerc.

Q3

Alex Albon foi o primeiro a ir para a pista na Q3, com Verstappen a entrar pouco tempo depois, seguido de Sainz, Norris Leclerc, Stroll com a pista a ficar preenchida. Albon foi o primeiro a colocar um tempo na tabela da Q3, mas com pneus usados. Verstappen, com pneus novos, fez o tempo de 1:04.503. Leclerc, Sainz, Norris e Alonso seguiam-se na tabela de tempos após as primeiras tentativas. A volta de Lance Stroll foi apagada, sendo que tinha conseguido apenas o oitavo posto. A primeira volta de Hamilton deu para o quinto lugar. Verstappen parecia ter a pole no bolso, mas o resto do top 3 parecia estar em aberto, com os Ferrari e Lando Norris na luta. A Mercedes e a Aston Martin não pareciam ter argumentos para chegar aos primeiros lugares.

A segunda volta de Albon, que dava para o sexto lugar, foi apagada e o tailandês ficava sem uma excelente volta. Na segunda tentativa de Verstappen deu para tirar pouco mais de um décimo da sua referência inicial. Sainz conseguiu o segundo lugar. Mas Leclerc conseguiu uma volta fenomenal e ficou a 0.048 segundos do tempo de Verstappen. Assim, tínhamos Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris e Hamilton no top 5. Lance Stroll ficou com o sexto tempo,à frente de Alonso. Seguiram-se Hulkenberg, Gasly e Albon.

Em atualização