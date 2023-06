F1, GP da Áustria: Max Verstappen escapa a penalização | AutoSport

Max Verstappen foi chamado aos comissários por ter alegadamente atrapalhado a volta de Kevin Magnussen. No entanto, a investigação não resultou numa penalização.

Segundo a comunicação da FIA, “o piloto do carro 1 declarou que viu um carro a aproximar-se depois de ter cruzado a linha de meta no final da sua volta lançada e deslocou-se para a esquerda da pista após a saída da curva 1. O piloto do carro 20 declarou que teve de se deslocar para a direita para evitar o carro 1 e, por conseguinte perdeu tempo na sua volta rápida. Os Comissários Desportivos determinaram, com base nas provas de vídeo (e áudio), que o Carro 20 tocou no limitador na Curva 1 e que isso causou uma ligeira alteração na aceleração que, por sua vez, resultou num tempo ligeiramente mais lento nos mini sectores seguintes. Os Comissários Desportivos determinaram ainda que o Carro 20 não teve de tomar ações evasivas significativas. Notamos ainda que o facto de o tempo da volta do Carro 20 ter sido posteriormente eliminado (devido ao facto de ter ultrapassado os limites da pista na curva 10) foi irrelevante para esta decisão. Qualquer incidente é sempre investigado independentemente de outros incidentes ou penalizações.”