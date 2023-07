F1, GP da Áustria: Limites de pista na base do protesto da Aston Martin, mais de 100 voltas anuladas | AutoSport

Já é conhecido o fundamento do protesto da Aston Martin e não é de espantar que os limites de pista tenham sido o motivo. Segundo nova comunicação da FIA, “foi apresentado um protesto pela Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team contra a classificação provisória. O protesto alega que vários carros não foram penalizados por uma infração ao artigo 33.3 do Regulamento Desportivo. Entretanto, os Comissários Desportivos, tendo tomado conhecimento da existência de um certo número de voltas anuladas (devido à ultrapassagem dos limites da pista) que nos foram comunicadas após a receção do protesto, solicitámos ao Controlo de Corrida que juntasse todas as voltas apagadas com as penalizações aplicadas. Verificamos que o Controlo de Prova tratou mais de 100 voltas anuladas durante a corrida.”