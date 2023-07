F1, GP da Áustria: Lando Norris brilhou | AutoSport

A McLaren jogava uma cartada importante na Áustria. As atualizações do MCL60 chegaram mais cedo que o previsto e Lando Norris foi o piloto responsável por mostrar em pista o potencial das novidades. E a primeira impressão é positiva. Comparando com Oscar Piastri, podemos ver que a nova atualização apresenta ganhos importantes.

Piastri não teve oportunidade de brilhar, mas Lando Norris tratou levar a bandeira da equipa o mais alto possível. Há duas corridas, ninguém pensaria que a McLaren poderia lutar pelo quinto lugar apenas por mérito, mas foi mesmo isso que aconteceu. Com a Red Bull inalcançável e a Ferrari mais rápida, sobrava o quinto lugar como melhor lugar possível e foi isso mesmo que Norris conquistou, levando a melhor sobre os Mercedes. O talento de Lando Norris tem sido desperdiçado em carros menos competitivos e o piloto britânico já mostrou que tem potencial para andar com os homens da frente. O #4 vai levando a equipa aos melhores lugares possíveis e hoje conseguiu isso mesmo, no melhor resultado da época. além de receber o prémio de melhor piloto do dia.