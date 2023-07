F1, GP da Áustria, Guenther Steiner: “Se fosse connosco, teríamos sido penalizados” | AutoSport

Max Verstappen escapou a uma penalização na qualificação para o GP da Áustria, sob suspeita de ter atrapalhado Kevin Magnussen que estava numa volta rápida. Gunther Steiner criticou a postura dos comissários e acredita que se fosse o contrário, Magnussen teria sido penalizado.

“Eles são inconsistentes”, disse Steiner à Sky Itália. “O Max não o fez de propósito, mas as regras são iguais para todos. Quando ouvi que verificaram o áudio do som do motor e assumiram que o Kevin não abrandou, e concluíram que o Max não fez nada, fiquei confuso porque não era verdade. Eles são muito inconsistentes nas suas decisões, dependendo de quem está a decidir. Se a situação se tivesse invertido, teríamos recebido uma penalização. Tenho quase a certeza disso”.