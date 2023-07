F1, GP da Áustria: Ferrari mostra um pouco mais | AutoSport

As evoluções da Ferrari parecem ter resultado. Apesar da distância final para a Red Bull ser ainda grande (demasiado grande para o nosso gosto), mas a Ferrari parece ter dado passos importantes. O ritmo que evidenciou ao longo da prova mostrou que a Ferrari está um pouco mais rápida, apesar de não ter argumentos para chegar ao primeiro lugar.

Charles Leclerc teve um fim de semana de altos e baixos. Bem na qualificação, denotou sérias dificuldades com pista molhada o que comprometeu o resultado na Sprint. Hoje, também começou a corrida com um ritmo algo discreto, tanto que Sainz queria passar para a frente. Mas foi aumentando o ritmo gradualmente e depois do Virtual Safety Car, a corrida passou a correr-lhe de feição. O segundo lugar acaba por ser merecido, com uma boa prova. Sainz é que talvez não tenha ficado muito contente. A estratégia da equipa não lhe sorriu e terminou fora do pódio, sem capacidade para segurar Sergio Pérez, apesar de ter tentado tudo para manter o mexicano atrás de si. Bons pontos para a Ferrari.