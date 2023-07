F1, GP da Áustria: Dois pilotos largam da via das boxes | AutoSport

Kevin Magnussen e Nyck de Vries vão largar da via das boxes. As respetivas equipas tiveram de desrespeitar o parque fechado para fazer mudanças nos monolugares.

Foram feitas alterações na afinação do Haas de Magnussen, enquanto o AlphaTauri de Vries recebeu uma terceira bateria e centralina – com ambas as unidades a excederem o limite de duas permitido para a época. A AlphaTauri também substituiu a asa traseira e a asa de de Vries e fez ajustes na suspensão do AT04.