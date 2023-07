F1, GP da Áustria, Charles Leclerc: “Sinto muitas dificuldades em condições mistas” | AutoSport

Charles Leclerc teve muitas dificuldades em acompanhar o ritmo dos homens mais fortes na corrida Sprint de ontem, com a qualificação também a não correr de feição ao piloto monegasco. Leclerc explicou que tem sentido muitas dificuldades em condições mistas, algo que já acontece há algumas corridas.

“Neste momento, estou com muitas dificuldades quando está meio seco, meio molhado, com slicks. Estou completamente fora do ritmo. Por isso, temos de perceber, porque já são três corridas seguidas em que nos encontramos nessas condições e continuo a ter dificuldades. Parece que faço sempre algo de errado com o meu estilo de condução que não ajuda o carro, que me faz perder a confiança, e depois fico em grandes dificuldades”, disse ele. “É uma pena, mas vou esforçar-me mais do que nunca para ser mais forte nestas condições o mais rapidamente possível.”