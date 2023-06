F1, GP da Áustria, Charles Leclerc: “Não esperávamos estar tão perto dos Red Bull” | AutoSport

Charles Leclerc espantou tudo e todos com uma volta de qualificação brilhante. Não deu a pole, mas conhecendo as limitações da Ferrari e a valia da Red Bull, há que tirar o chapéu ao monegasco. Uma volta tremenda, que quase dava a pole, ficando a pouco menos de 0.050 do tempo de Max Verstappen. Charles Leclerc estava feliz com o resultado da qualificação, mas prefere esperar por domingo para tirar conclusões sobre a valia do novo pacote de atualizações implementado:

“Sabe bem finalmente ter uma qualificação limpa e estar na primeira linha da grelha. As sensações ao volante melhoraram nas últimas três corridas e nesta qualificação, foi evoluir na Q1 e na Q2 para conseguira a volta na Q3. Consegui fazer tudo o que queria nesta última volta e fiquei muito perto do Max. Não foi o suficiente hoje, mas no geral não esperávamos estar tão perto dos Red Bull. É um bom passo em frente. Quero agradecer a todo o pessoal na fábrica, pois o trabalho que eles têm feito ao longo das últimas semanas para poderemos ter este novo pacote mais cedo foi impressionante e ajudou-nos hoje. Temos de confirmar isso na corrida. O nosso ritmo de corrida foi bom no Canadá, mas temos de melhorar na consistência e por isso temos de ver se conseguimos ter o mesmo ritmo. A Red Bull é mais rápida em corrida, mas vamos tentar dificultar-lhes a vida.”