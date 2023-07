F1, GP da Áustria: Charles Leclerc com três lugares de penalização para a Sprint | AutoSport

Charles Leclerc recebeu três lugares de penalização para a corrida sprint, após ter atrapalhado a volta lançada de Oscar Piastri na qualificação para a corrida Sprint. O piloto da Ferrari ia em ritmo lento para entrar nas boxes e acabou por obrigar Oscar Piastri a levantar pé, ficando com a sua volta estragada. Piastri ficou arredado da qualificação logo na SQ1.

Com isto, Leclerc perde assim três lugares, numa manhã que não correu bem ao piloto monegasco, ficando abaixo do ritmo do seu colega de equipa, Carlos Sainz, depois de ontem ter sido um dos protagonistas da qualificação, com uma volta espantosa que deu o segundo lugar para o GP de domingo.