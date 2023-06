F1, GP da Áustria, Carlos Sainz: “Temos de estar contentes” | AutoSport

Carlos Sainz ficou perto da pole. Não tão perto quanto o seu colega, Charles Leclerc, mas ainda assim, conseguiu um bom resultado com o terceiro posto na qualificação para o GP da Áustria. Sainz estava satisfeito com o resultado da qualificação, admitindo que as sensações ao volante do carro têm melhorado:

“Penso que a equipa teve uma boa qualificação e sinto que fizemos progressos recentemente. Ficamos mais próximos do Max, o que era talvez algo inesperado. No geral, temos de estar contentes. Colocámo-nos numa boa posição para conseguir um bom resultado no domingo, tentando o pódio com os dois carros. Amanhã será diferente, com condições de pista diferente e uma meteorologia diferente também. Temos de nos manter focados. Estamos em parque fechado e, por isso, não podemos melhorar o carro para amanhã, mas vamos tentar ver nos pormenores se podemos melhorar. Mas as condições vão ser muito diferentes amanhã.”