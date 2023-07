F1, GP da Áustria: Carlos Sainz muito descontente com a estratégia da Ferrari | AutoSport

Mais uma vez a estratégia da Ferrari volta a ser tema de conversa, com Carlos Sainz a revelar-se frustrado no final da prova na Áustria. O piloto acabou por ver a sua corrida ficar dificultada quando a Ferrari chamou os dois carros em Virtual Safety Car. Os dois carros entraram de forma seguida, com Sainz a ter de levantar o pé para dar tempo ao pit stop de Charles Leclerc. Com isso, perdeu dois lugares que teve de recuperar pouco depois. Sainz também não gostou de ver a equipa desperdiçar o bom andamento que revelou nos dois primeiros stints:

“Estava muito rápido no primeiro e no segundo tempos”, disse Sainz citado pelo The Race. “Obviamente, o segundo stint já estava comprometido pela primeira paragem e por ter ido parar atrás do Charles, apanhando o final do safety car virtual, o que significou que perdemos seis ou sete segundos de tempo de corrida. Isso significou que perdemos posições para carros que eu não deveria ter perdido, e por isso forçar o andamento para os ultrapassar. Isso levou a exageros da minha parte e a ser penalizado com os limites de pista. A minha corrida ficou comprometida a partir desse momento.”

“Vou ter de analisar o que podíamos ter feito ali, porque a minha corrida foi claramente comprometida por aquela paragem nas boxes”, disse. “Acho que a equipa tinha motivos para parar os dois carros. Se não, não sei porquê. Quando se tem em conta a qualificação de ontem [sábado], a corrida molhada de ontem [sábado], o ritmo do primeiro e do segundo stint de hoje [domingo], o ataque, a defesa, estou claramente num bom momento pessoal com a minha pilotagem. Acho que também estou frustrado por não estar a maximizar os pontos”.