F1, GP da Áustria, Carlos Sainz: “As condições de pista eram difíceis” | AutoSport

Carlos Sainz esteve em bom nível na Áustria. O piloto da Ferrari conseguiu o terceiro lugar na corrida Sprint e tem evidenciado uma melhoria no seu andamento em pista. Hoje, esteve perto da Red Bull, sem conseguir igualar o andamento da equipa da casa. Assim, conquistou o terceiro lugar, pontos importantes para a Ferrari:

“As condições de pista eram difíceis, especialmente porque foi a primeira vez que usamos os intermédios neste fim de semana e nunca se sabe o que podemos esperar do equilíbrio do carro, da aderência na pista. Tivemos um ritmo decente, tive dificuldades nas primeiras voltas nas zonas mais rápidas. Consegui ganhar algum ritmo e consegui ficar mais perto do Checo [Pérez], mas o ritmo da Red Bull foi superior hoje. Houve uma fase na corrida, quando passei o [Nico] Hulkenberg, que senti confiança, mas com passar das voltas os pneus foram-se degradando e perdemos ritmo no final. Foi um bom resultado e um bom dia para mim hoje. Vamos tentar repetir amanhã.”