F1, GP da Áustria: A grelha para a corrida | AutoSport

Eis a grelha final para o GP da Áustria, com arranque agendado para as 14:00. Destaque para Nyck de Vries e Kevin Magnussen que largam da via das boxes. Nas duas primeiras linhas temos dois Ferrari, um McLaren e um Red Bull na pole. Curiosidade para ver o que Sergio Pérez (15º) e George Russel (11º) poderão fazer na corrida, largando abaixo dos lugares expetáveis para eles.